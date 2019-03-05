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'Kırık kalp sendromu'nun nedeni beyin olabilir

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Uzmanlara göre insanların yaşadığı üzücü bir olay nedeniyle kalpte hasar oluşabilir ve bu beynin işi olabilir.
'Kırık kalp sendromu'nun nedeni beyin olabilir

İsviçreli araştırmacılar, nadir görülen kırıp kalp sendromu adlı hastalığı araştırdı.

Kalbin birden zayıflaması ve görevini yapmaması anlamına gelen kırık kalp sendromu, bir yakının kaybedilmesi gibi stresli ve duygusal bir olayın ardından görülüyor.

Bu rahatsızlığın neden ortaya çıktığı bilinmiyor, ancak European Heart Journaladlı bilimsel yayında yer alan araştırmada, beynin strese verdiği tepkinin rol oynadığı belirtiliyor.

Nefes darlığı ve ağrı

Bu rahatsızlığı yaşayan insanların kalplerinin, aynı adı taşıyan bir Japon kabına benzeyen şekillerine atfen 'Takotsubo sendromu' adı da verilen kırık kalp sendromu, yaşanan bir şokla ortaya çıkabiliyor.

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Rahatsızlığa tam olarak neyin yol açtığı bilinmiyor, ancak uzmanlar adrenalin gibi stres altındayken salgınan hormonlardaki artışla ilişkilendirilebileceğine inanıyor.

Zürih Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Jelena Ghadri, kırık kalp sendromundan etkilenen 15 hastanın beyinlerinde neler yaşandığını inceledi.

Beyin taramlarında, kontrol grubu olan 39 sağlıklı hastaya kıyasla önemli farklılıklar görüldü.

Beynin duyguları ve kalp atışı gibi bilinçsiz ya da otomatik vücüt tepkilerini kontrol eden bölümleri arasında daha az iletişim olduğu saptandı.

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Takotsubo sendromu olan bir hastanın kalbi

Beynin bu bölgeleri, strese verdiğimiz tepkiyi de kontrol ettiği düşünülen bölgeler.

Dr.Ghadri "Duygular beyinde işlemden geçiriliyor, dolayısıyla hastalığın beyinde başlayıp kalbi etkilediği fikri akla yakın." dedi.

Hastalığın tam olarak nasıl ortaya çıktığını bulmak için daha çok araştırma gerekiyor. Kırıp kalp sendromu hastalarının, hastalık başlamadan önceki beyin taramaları olmadığından, beyin bölgeleri arasında azalan ileşimin hastalığa yol açıp açmadığı tam anlamıyla tespit edilemiyor.

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