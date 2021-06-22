Kırık kalp sendromunun sırrını ortaya çıkardılar

Kırık kalp sendromu, kalp kası aniden zayıfladığında ve sol kalp odası şekil değiştirdiğinde ortaya çıkıyor. Bilim insanları, takotsubo sendromunun yani kırık kalp sendromunun bu biyolojik tetikleyicileri karşısında oldukça şaşırdıklarını belirtiyorlar. Araştırmacılar; moleküllerin depresyon, anksiyete ve stres ile bağlantılı olduğunu ve uzun süreli sıkıntının ardından dramatik bir şokun sendromu tetikleyebileceğini düşünüyorlar.

Semptomlar genellikle kalp krizini taklit ediyor; göğüs ağrısına, nefes darlığına ve kalbin durmasına neden olabiliyor. İlk olarak 1990 yılında Japonya’da tanımlanan durum, İngiltere’de her yıl, çoğunlukla menopoz sonrası dönemdeki kadınlar olmak üzere yaklaşık 2.500 kişiyi etkiliyor.

STRES, SENDROM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmacılardan Imperial College London’da profesör olarak görev alan Sian Harding konuyla ilgili şunları söyledi: “Takotsubo sendromu ciddi bir durum, ancak şimdiye kadar nasıl ortaya çıktığı bir gizem olarak kaldı. Neden bazı insanların ani bir duygusal şoka bu şekilde tepki verdiğini anlayamıyorduk.”

Çalışma ile daha önce yaşanılan stresin ve bununla ilişkili mikroRNA’ların, bir kişiyi gelecekteki stres durumlarında kırık kalp sendromu geliştirmeye yatkın hale getirebileceği doğrulanıyor.

HASTALARI TESPİT VE TEDAVİ ETMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İngiliz Kalp Vakfı’nda yardımcı tıp direktörü olan Profesör Metin Avkıran ise kırık kalp sendromu ile ilgili gelişmeler için şunları söyledi: “Kırık kalp sendromu ani ve potansiyel olarak ciddi bir kalp sorunudur, ancak bunun nedenine dair bilgimiz sınırlı. İhmal edilen bu durum hakkında daha fazla şey öğrenmemiz ve onu önlemenin, tedavi etmenin yeni yollarını geliştirmemiz hayati önem taşıyor. Yapılan bu araştırma, yalnızca bu gizemli hastalığın daha iyi anlaşılmasına yönelik bir adım değil, aynı zamanda kırık kalp sendromu riski taşıyanları tespit etmek ve tedavi etmek için yeni yollar sağlayabilir.”

Şu anda sendromun tekrar etmesini önleyecek herhangi bir tedavi bulunmuyor.