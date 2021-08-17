Kırıkkale'de ev açma

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

15.08.2021 tarihinde, Kırıkkale’de Dursun SEVİNDİK’e ait ikametgaha ait pencerenin sineklik teli yırtılıp hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet televizyon, bir adet cep telefonu ve bir adet müzik aleti (saz) çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün İ.T.(E-19) ve G.T.(E-28) tarafından işlendiği tespit edilmiştir. İ.T. tutuklanmış olup, G.T. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.