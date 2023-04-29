Kırım’daki petrol tesisine İHA saldırısı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisi İHA ile vuruldu.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki petrol depolama tesisine, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Kırım’da Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentteki petrol depolama tesisinin İHA ile vurulduğunu bildirdi. Saldırı sonucunda tesiste yangın çıktığını belirten Razvojayev, 4 tankın da hasar aldığını ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Razvojayev, “Tesisin iki farklı bölümünde yangın çıktığına göre saldırının 2 İHA ile düzenlendiği söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu. Razvojayev, saldırıda yaralı ve ölenlerin olmadığını kaydetti.