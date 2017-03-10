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Kırım'dan kalkan gemiler Türk limanlarına giremiyor

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Kırım'dan kalkan gemiler Türk limanlarına giremiyor
Kırım'dan kalkan gemilerim Türk limanlarına giremediği, Türkiye ile Kırım arasaındaki deniz ticaretinin durma noktasına geldiği belirtildi.

Kırım limanlarında kalkan gemiler Türk limanlarına yaklaşık iki haftadır 'Port Of Clearance' belgesi (geliş limanını belirten belge) kontrolü ile yanaştırılmadığı için Türk ihracatçısı Kırım'a mallarını göndermiyor. 

 

Selin Global Dış Ticaret Genel Müdürü Arzıgül Kaymakçı, "Son zamanlarda gemilerimiz Sivastopol'den geldiğinde, Zonguldak Limanı'na yanaştırılmıyor. Bu büyük bir sorun; çünkü, topladığımız yükleri ihracatçılarına geri göndermek zorundayız. Gemi yanaştırılmıyor dolayısıyla yükleme yapılamıyor" dedi.

'ZONGULDAK VE SİVASTOPOL ARASINDA DENİZ TİCARETİ DURDU'

Kaymakçı, "Biz birkaç senedir, Ro-Ro gemilerine ve Ro-Pax gemilerine acentelik yapıyoruz. Seferlerimiz Zongundak'tan Sivastopol limanları arasında yapılmaktaydı. Ancak, son zamanlarda gemilerimiz Sivastopol'den geldiğinde Zonguldak Limanı'na yanaştırılmamaktadır. Bu büyük bir sorun çünkü topladığımız yükleri ihracatçılarına geri göndermek zorundayız. Gemi yanaştırılmıyor, dolayısıyla yükleme yapılamıyor. Şu anda Zonguldak ve Sivastopol arasında deniz ticaretimiz durmuş durumda" dedi.

'RESMİ OLARAK BİLGİ ALAMADIK'

Kaymakçı, Kırım limanları ile ilgili sorunun yaklaşık 2 haftadır gündemde olduğunu belirterek, "Cevap da alamıyoruz; çünkü, resmi yazılı bir dilekçe yok, yanaşamıyorsunuz. Sadece şifahen biz bu bilgiyi alabiliyoruz, resmi olarak daha bir bilgi alamadık" ifadelerini kullandı.

'TALEP ÇOK YÜKSEK'

Narenciye, yaş meyve-sebze ve inşaat malzemeleri taşıdıklarını belirten Kaymakçı, "Senelik olarak sadece bizim 2 gemimizle yaptığımız ticaretten 150 milyon dolar kadar kayıp söz konusu. Geçen senenin istatistiklerine göre Kırım'a Türkiye'den 680 gemi kalkmıştır. Talep çok yüksek. Şu an çok büyük sıkıntıdayız. Yapılan yatırımlar, şu an mevcut yapılan bir sürü anlaşma var ve insanlar bizden cevap bekliyorlar. Bu süreç ne kadar daha devam edecek ve ne zaman başlayacaktır?" dedi. Kaymakçı, gemilerin yanaştırılmama gerekçesi konusunda ise "Söz konusu yasak, gemiler Kırım'dan geldikleri için. Bizim Türk gemimiz var, tamamen Türk personeli çalışmakta; ama, gemi halen yanaşamıyor. Nedeni de Kırım'dan gelmiş olması" diye konuştu.

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