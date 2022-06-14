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Kırışıklıkları yok etmenin formülü

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Kırışıklıklar bazen 30’lu yaşlarda ki bayanların ve çoğunlukla da 40 yaş üzeri bayanların en büyük korkularındandır.
Kırışıklıkları yok etmenin formülü

Yaşlanmanın ayak seslerinin en belirgin sinyallerinden olan kırışıklıklar için önlem almak geciktirici bir çare olabiliyor. Böylelikle bakımlı kadınlar keyifli ve güzel bir şekilde yaş almaya devam ediyor.

30 yaşından itibaren kırışıklara karşı önlem alınmadığında çizgiler kadınların yüzünde daha çok ve seri bir şekilde kendini gösteriyor. Bunun en büyük sebebiyse cildi doğru nemlendirmemek, su içmemek, aşırı sigara kullanımı ve en önemlisiyle cilde peeling uygulaması yapmayarak ölü derilerden arındırmamak olarak gösteriliyor.

Doğru ve özenli bir peeling uygulaması nasıl yapılır?

1 – Öncelikle saçlarınızı toplayın veya bandanayla sarın.

2 – Yüzünüze özel kullandığınız hijyen bir havluyu yüzünüzün dayanacağı sıcaklık ısısında ıslatarak yüzünüze örtün ve birkaç dakika bekleyin ki bu sayede gözenekleriniz açılarak peeling uygulamanız için en randımanlı hale gelebilsin.

3 – Şimdi yüzünüzü yüz jelinizle ya da sabununuzla yıkayın

4 – 3 yemek kaşığı toz şekeri hafifçe ıslatın, yüzünüze sürerek oval masaj hareketleriyle yüzünüzün üzerinde gezdirmeye başlayın. (aynı işlemi mısır unu ile de yapabilirsiniz)

Dilerseniz bu işlemi şekere ezilmiş avokado ve 1 kaşık bal ekleyerek de yapabilirsiniz. Bu esnada balın içerisindeki yüksek mineraller ve avokadoda bulunan vitaminlerde eşlik ettiğinden cildiniz yüksek oranda beslenecektir. Öte yandan yağlı bir cilde sahipseniz tüm bu yukarda önerdiğimiz peeling maskelerine 2 damla limon ekleyerek de işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Peeling uygulaması yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer noktaysa yüzünüze zarar vermemek olmalı. Bu yüzden önerilerin ürünleri yüzünüze fazla bastırmadan uygulamalısınız ve yüzünüzün temizlendiğini hissettiğiniz anda yüzünüzü ılık suyla yıkayarak kuru bir havluyla kurulayabilirsiniz.

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