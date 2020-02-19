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Kırklar bölgesinde fidan diktiler

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Polis Okulu Müdürlüğünde polis temel eğitimi gören polis mensupları bugün Kırklar bölgesinde fidan diktiler.
Kırklar bölgesinde fidan diktiler

Polis Okulu Müdürlüğünde polis temel eğitimi gören polis mensupları bugün Kırklar bölgesinde fidan diktiler.

Polis Okulu Müdürü eşliğinde idari kadro ile birlikte 3000 adet fidan diken polis mensupları ülkenin ağaçlandırılmasına katkı koydular.

 

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