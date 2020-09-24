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Kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor

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ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, maske kullanımında sıklıkla yapılan yanlışları dile getirerek, uyarıda bulundu.
Kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, maske kullanımında sıklıkla yapılan yanlışları dile getirerek, uyarıda bulundu. Çelik, maskelerin her yere temas ettiğini ifade ederek, "Maskeyi kullanmadığımız zamanlarda masaya, arabaya cebimize, çantamıza bırakıyor, sonra alıp, tekrar takıyoruz. Böylece eşyalarla kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor" dedi.

Dr. Neşe Çelik, koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarının öne çıktığını söyledi. Mesafe ile temizlik kurallarının nispeten bilindiğini ancak maske takma alışkanlığının yeni edinildiğini anlatan Dr. Çelik, "Maske takmanın bizleri Covid-19 virüsü hastalığından korumada önemli bir araç olduğunu artık herkes biliyor. Maske takmak yaşamımızın içine girdi ve bir parçası oldu. Ancak Covid-19'dan korunabilmek için taktığımız maskenin kullanımı ile ilgili yanlış uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. Hastalıktan korunalım derken, hastalık bulaşının devam etmesi ve maskenin koruyuculuktan çıkıp, hastalığın bulaşmasına neden olabileceği durumlar görülmeye başlandı. Maskeler her yere temas ediyor. Maskeyi kullanmadığımız zamanlarda masaya, arabaya cebimize, çantamıza bırakıyor, sonra alıp, tekrar takıyoruz. Böylece eşyalarla kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor. Bunun yerine maskenizi temiz olduğunu bildiğiniz bir yere, örneğin temiz bir poşet içine olabilir, bırakıp, tekrar alabilirsiniz" diye konuştu.

ORTAK MASKE KULLANILIYOR

Maske kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulunan Dr. Neşe Çelik, ortak maske kullanıldığını ve bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. Dr. Çelik, "Herkesin maskesi kendine ait olmalıdır. Başkalarının maskesini kullanmayınız. Kullanılmayan maskeler kapalı çöp kutuları yerine gelişigüzel çevreye atılıyor. Hem hastalığın bulaşının devam etmesine hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Maskeler kısa sürede kirlendiği için değiştirilmelidir. Özellikle çok kalabalık ortamlara girdikten sonra maske üzerindeki kirlilik artar, bu nedenle maskenin değiştirilmesi gerekir. Maskeliyken burun açıkta bırakılıyor veya maske çene altında tutuluyor. Bu kullanım, maskenin koruyuculuğunu azaltır ve hastalığın bulaşının kolaylaşmasını sağlar, bu şekilde kullanımı doğru değildir" dedi.

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