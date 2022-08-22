  • BIST 3.062,49
  • Altın 1007.403
  • Dolar 18.0578
  • Euro 17.9222
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Kirli hava beyinde hasara yol açıyor

» »
Hava kirliliğinin sadece akciğerleri ve kalbi değil beyni de tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Derya Uludüz, “Bilişsel yaşlanmayı hızlandıran bu durum, Alzheimer ve bunama riskini de artırıyor” dedi.
Kirli hava beyinde hasara yol açıyor

Beyin bedende en çok oksijen gereksinimi olan organımızdır. Oksijensiz kalırsa hasar görmeye başlar. Dolayısıyla hava kirliliği beyin için ciddi bir tehdittir. “Kirli hava damarlara, beyin hücrelerine ve beyindeki kimyasal düzene zarar verir ve oluşan hasara göre de nörolojik problemler ortaya çıkar. Hemen hemen her türlü nörolojik rahatsızlığın hava kirliliği ile belirgin bir ilişkisi tespit edilmiştir” diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi…

Hangi sorunlara neden olur?

Modern dünyanın yol açtığı en büyük problemlerden biri de hava kirliliğidir… Motorlu araç egzoz dumanı, fabrika emisyonları, toz parçacıkları, sigara dumanı, kapalı akıllı binalardaki ofis ortamı ve toplu taşıma araçlarındaki havasız ortam sağlığımız için ciddi bir tehdittir. Belki çoğumuz kirli hava solumanın akciğerler ve kalp için zararlı olduğunu biliyoruz ancak kötü hava kalitesiyle beyin hastalıkları arasındaki bağlantının pek farkında değiliz. Oysa son çalışmalar hava kirliliğinin migren, epilepsi, felç, bilişsel gerileme, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik sorunların riskini de artırabileceğini göstermektedir.

02-kirlilik-9.jpg

Nörodejeneratif hastalıkların çoğu, tek bir nedenden değil, genetik, çevresel ve yaşam tarzımızın karışımından ortaya çıkar. Yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalmak, kişinin belirli bir hastalık için genetik riskini direkt artırabilir. Özetle hava kirliliği yüksek olan yerlerde zihinsel işlevlerimiz düşer. Kirli hava özellikle yaşlıları zihinsel yönden olumsuz etkiler. Hava kirliği azalırsa beyin fonksiyonları yeniden normale dönüp, kendini yeniler ancak kirliliğe uzun süre maruz kalınması durumunda iltihaplanma yani inflamasyon oluşur. Bu da Alzheimer gibi dejeneratif hastalıkları tetikleyebilir. Sürekli kirli havaya maruz kalma özellikle kan damarlarındaki hasar ve felç arasındaki ilişkiyi gösterir.

02-kirlilik-16.jpg

Nasıl korunabiliriz?

Hava kirliliğine karşı ilk adım ağaçları yaşatmak olmalı. Ağaçlar tüm dünyanın filtreleridir. Ağaç dikmek, var olan ağaçları korumak bizlerin yaşadığımız alana karşı bir vazifesidir. Isınma, taşıt ve sanayi kaynaklı hava kirliliği için ciddi önlemler alınması gerekir. Evimizin dışındaki havayı kontrol edemesek de içeridekini kontrol etme şansımız var. Ev içinde sigara içilmesini engellemek, yaşadığımız alanda küf oluşumunu önlemek, ev temizliği için sağlıklı ve çevre dostu ürünler tercih etmek, hava temizleyiciler kullanmak, belli aralıklarla evi havalandırmak, yemek yaparken davlumbazı açmak, her banyodan sonra banyoyu havalandırmak gibi…

02-kirlilik-17.jpg

Büyük şehirlerde yaşayanlar için zor da olsa kısa mesafeleri yürümek, bisikletle gitmek bizler için her zaman ilk seçenek olmalı. Araç kullanmamız gerekiyorsa ve sıklıkla yoğun trafiğe maruz kalıyorsak camlarımızı kapatarak seyahat etmeliyiz. Yolculuk süresince arabanın içindeki havayı devridaim yaparsak trafikten kaynaklanan kirli havaya maruz kalmayı engelleyebiliriz. Arabanızı eğer kapalı garaja park ediyorsanız park ettikten sonra bir süre arabadan inmeyip, zararlı gazların dağılmasını sağlayın. Nasıl nefes aldığımız da çok önemli. Ağzımıza kıyasla burnumuz havadaki partikülleri, suda çözünen gazları ve buharı filtrelemede çok daha etkili olur. Ağızdan alınan her nefes ise kirliliğe maruz kalma oranını artırır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erol Baysal, Talasemi alanında ''Gen Tedavisi'' müjdesini verdi!22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:51
  • Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyeti22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
  • Yaşlanmaya Bağlı Sarkopeni Nedir?22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:34
  • Erken Ergenlik Döneminde Beslenmeye Dikkat Edilmeli!22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:53
  • Araştırma: Kanser ölümlerinin yarısı önlenebilir faktörlerden kaynaklanıyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:46
  • Kalp hastaları, sıcak havalarda risk altında!20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:44
  • D Vitamini Azaldığında Neler Olur?20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:40
  • Yazın en ihtiyacını duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:11
  • Araştırma: Sık kabus görmek Parkinson habercisi olabilir20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:08
  • Mesane kanserine işaret eden 4 semptom20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti