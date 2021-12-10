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Kirli Havada Egzersiz Yapmak Beyni Olumsuz Etkiliyor

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Araştırmacılar, kirli havada koşuya çıkmanın beyin için yararlı olmadığını ortaya çıkardı. Hava kirliliği vücutta iltihaplanmaya veya beyni etkileyebilecek kan damarlarına zarar verebiliyor.
Kirli Havada Egzersiz Yapmak Beyni Olumsuz Etkiliyor

Koşma, tenis veya futbol gibi açık hava egzersizleri, artan bunama riskini ve beyin yaşlanmasının bir kısmını önlemede yardımcı olabilir. Ancak yeni bir araştırmaya göre, insanlar kirli alanlarda bu aktiviteleri yaptıklarında aynı faydayı görmüyorlar.

Araştırmacılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan bir fitness takipçisi ile fiziksel aktiviteleri ölçülen 8.600’den fazla Britanyalıyı inceledi.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada, 40 ila 69 yaş arasındaki insanlara ve yaşadıkları yerdeki kirlilik seviyelerine bakıldı. Araştırmacılar, haftada 15 dakikaya kadar yoğun fiziksel aktivite yapanları, 30 dakikaya kadar yapanları ve 30 dakika veya daha fazla aktif olanları inceledi. Daha sonra da bu grupları şiddetli fiziksel aktivite yapmayanlarla karşılaştırıldılar.

“KİRLİLİKTEN UZAK YERLERİ TERCİH EDİN”

Spor yapma anlamında en aktif olanlar, beyaz cevher lezyonlarının seviyelerinde azalmaya; yani beynin farklı bölgelerini birbirine bağlayan iç tabakasında hasarlara sahipti. Ancak hava kirliliğinin düşük olduğu yerlerde benzer şekilde aktif insanlarda beyinde bu tip bir hasar görülmedi. Havadaki küçük kirlilik parçacıkları potansiyel olarak vücutta iltihaplanmaya veya beyni etkileyebilecek kan damarlarına zarar verebilir.

Arizona Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Dr Melissa Furlong şunları söyledi: “Yoğun egzersiz hava kirliliğine maruz kalmayı artırabilir ve önceki çalışmalar hava kirliliğinin beyin üzerindeki olumsuz etkilerini göstermişti.”

Dr Furlong sözlerine şu şekilde devam etti: “Kamu politikası, insanların egzersiz sırasında hava kirliliğine maruz kalmasını ele almak için kullanılabilir. Örneğin, önemli miktarda hava kirliliği trafikten kaynaklandığından, yoğun trafikten uzak yollarda koşmayı veya bisiklete binmeyi teşvik etmek daha faydalı olabilir.”

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