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Kirli İç Çamaşırlarından Et Yiyici Hastalık Mikrobu Bulaşır Mı?

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İddia: "İç çamaşırlarını yıkamadan giyinme, çünkü bu çamaşırlarda hastalık yapıcı mikroplar oluşur ve bu mikroplar cinsel organlar ve etrafındaki etleri yerler ve yok ederler."
Kirli İç Çamaşırlarından Et Yiyici Hastalık Mikrobu Bulaşır Mı?

Gerçek mi?

Sahte

Gerçek Ne?

Et yiyici bazı mikroplar ve bunlara bağlı oluşan hastalıklar olsa da, iç çamaşırların kirliliği ile ilişkilendirilebilmiş hiçbir mikrop bulunmamaktadır.

İddianın Kökeni

Bu mitin kaynağı ilk olarak 2003 yılında dolaşıma giren bir e-postadır. İddiaya göre Güney Amerikalı bir kadın kirli bir sütyen giymesi sonucu bu et yiyici parazit bulaşmış ve hastalanmıştır. Bunun üzerine "Aldığınız iç çamaşırlarınıza dikkat edin, kontrol edin. Bunları alırken hangi parazitlerle geldiğini bilemiyoruz." şeklinde bir mesaj dolaşmaya başlamış ve sonrasında ortadan kaybolmuştur. Sonradan aralıklarla bu uyduruk bilgiler yeniden ve yeniden yayılmıştır. 

Hatta bu uyduruk iddia 2000 senesinde Kosta Rika'dan ithal edilen hastalıklı muzlarla da et yiyici bakterilerin de yayıldığı iddia edilmiştir. Elbette bu da yanlış alarmdır; söz konusu bakterilerin asla böyle bir bulaşma metodu bulunmamaktadır.

Söz konusu sahte e-posta zincirine buraya tıklayarak görebileceğiniz fotoğraflar da iliştirilmiştir. Söz konusu hastalığın "et yiyici bakteriler" ile bulaşan "nekrotize edici fasitis" ile hiçbir alakası yoktur. Evet, fotoğrafta tıbbi bir durum gösterilmektedir; ancak bunun fasitis ile alakası yoktur. Dileyen okurlarımız buraya tıklayarak gerçek hastalık fotoğraflarını görebilir. Ancak iki bağlantıdaki fotoğrafların da oldukça rahatsız edici olduğunu vurgulamak isteriz. Lütfen kendi tercihinizle fotoğraflara bakınız.

Bilgiler

Et yiyen bakteri hastalığı bilimde "nekrotize edici fasitis" olarak bilinir. Bu hastalığın yıkanmamış kıyafetlerle aktarılan veya pislik dolayısıyla özellikle sayıca çoğalan hiçbir örneği bilinmemektedir. Özellikle Grup A Streptokok bakterileri dolayısıyla yayılan bu hastalık gerçekten ölümcül olabilir ve son derece acılıdır. Bu hastalığa neden olan bakteriler vücuda açık yaralardan, kesiklerden ve bazen de yanık bölgelerden girer.

Her hastalık her şekilde bulaşamaz. Örneğin AIDS'in virüsü olan HIV neredeyse her zaman cinsel birleşme veya kan yoluyla bulaşır, hapşırmayla, temasla, öpüşmeyle asla bulaşmaz. Öte yandan grip virüsü, hapşırık ve öksürük yoluyla havadan bulaşabilir. Fakat genellikle bir yüzeye hapşırıldığında ve sonrasında bu yüzeyle bir birey temas ettiğinde grip bulaşmaz (ya da şans çok çok daha düşüktür). İşte aynı şekilde, Grup A Streptokok da doğrudan temas yoluyla bulaşır. Kirli çamaşırlarla bulaşmasının mümkün olmaması gibi, önceden hasta biri tarafından temas edilen bir yüzeye temas etme yoluyla (ikincil kontak yoluyla) bulaşması da mümkün değildir.

KAYNAK: EVRİM AĞACI

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