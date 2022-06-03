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Kirliliğe karşı önlem almayan bir sanayi tesisine cezai işlem uygulandı

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi rütin denetimlerini sürdürüyor.
Kirliliğe karşı önlem almayan bir sanayi tesisine cezai işlem uygulandı

Çevre Koruma Dairesi 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında sanayi tesislerinin denetimlerini gerçekleştirdi.

Daire personeli, Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü kapsamında sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümlerini yaparak, ölçüm sonuçlarını yasa çerçevesinde değerlendiriyor.

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Yapılan denetimler neticesinde 1 sanayi tesisine kirliliğe karşı önlem almamaktan dolayı 1 asgari ücret (7.000 TL) ceza kesilmiştir.

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