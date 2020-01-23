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Kırmızı alarm verilerek kapatılan hastanede Corona virüsü şüphesi

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İstanbul Büyükçekme’de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle acil servis kapatıldı.
Kırmızı alarm verilerek kapatılan hastanede Corona virüsü şüphesi

 Tüm personele maske dağıtılırken, konuyla ilgili açıklama yapılacağı öğrenildi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı “kırmızı alan” kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. Doktor ve hemşirelerin ortak Whatapp gurubuna “Acilde Corona virüsü şüphesi olan hasta var acil girişini kullanmayın” mesajı atıldı.

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