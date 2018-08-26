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Kırmızı ışıkta durmayınca...

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Lefkoşa'daki trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kırmızı ışıkta durmayınca...

Bugün saat 14 00 sıralarında, Ortaköy'de, Zeliş Türkkanlı (K-42), yönetimindeki JT 782 plakalı araç ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesinden gelip tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen Ortaköy 5. Sokağa giriş yapmak için kural ihlali yaptığı sırada o esnada Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kaan KUT (E-20) yönetimindeki PU 025 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu oldular.. soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: Kıbrıs time

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