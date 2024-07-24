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Kırmızı ışıkta durmayınca kaza yaptı: 1 yaralı

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Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta durmayan sürücü kaza yaptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırmızı ışıkta durmayınca kaza yaptı: 1 yaralı

23.07.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde, Djafer AKDENİZ (E-22) yönetimindeki MA 111 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy Çemberindeki Trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Hamitköy istikametinden tarafında yeşil ışık yandığı için çemberde sağa batı istikametine doğru seyreden Nazime KOZAL (K-60) yönetimindeki PN 079 plakalı salon aracın sol ön tekerlek kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan MA 111 plakalı araç, refüj üzerine çıkarak 2 adet trafik levhasına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan PN 079 plakalı araç sürücüsü Nazime KOZAL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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