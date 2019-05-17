Kırmızı ışıkta geçenler belirlenip, ceza kesilebilecek

Gelecek hafta devreye girecek kameralar, kırmızı ışık, hız limiti, üçüncü şerit yaratma gibi kavşak içi şerit ihlalleri ve benzeri suçları tespit edip, fotoğraflayacak. Kameralar, devreye girmeden önce kamuoyu yeniden bilgilendirilecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, trafik ışıkları ihlal tespit kameraları bu sabah Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Spor Salonu kavşağına monte edildi.
Açıklamada, kavşağı kullanacak sürücülerin azami 50 km/s hız sınırına ve trafik ışıklarına uymaları gerektiği vurgulandı.
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