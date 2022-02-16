Kırmızı Meyvelerin Bilinmeyen 5 Faydası

KIRMIZI MEYVELERİN BİLİNMEYEN 5 FAYDASI

Kırmızı meyveler olarak adlandırdığımız çilek, böğürtlen, yaban mersini ve ahududunun faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan açısından zengin olan bu meyvelerin faydalarını okuduktan sonra sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.

Antioksidan açısından zengin olan bu meyvelerin faydalarını okuduktan sonra sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.

Antioksidan Deposudur

Tüm kırmızı meyveler antioksidan açısından zengindir. İçeriğindeki antioksidan sayesinde cildi gençleştirir ve hastalıklarla savaşır. Detoks içeceklerinde bu yüzden kırmızı meyveler tercih edilir.

Düşük Kalorilidir

Kırmızı meyvelerin kalorisi diğer meyvelere oranla daha düşüktür. Yarısından fazlası su olan bu lezzetli meyveler,

sağlıklı bir ara öğün olarak tercih edilebilir. Örneğin orta boy bir çilek 5 kaloridir. 1 kahve fincanı yaban mersini ise 80 kaloridir.

Lif İçerir

Tüm kırmızı meyvelerin %85'i su iken, 'i liftir. Sağlıklı bir diyette ise olmazsa olmaz olan liftir. Çünkü lifli yiyecekler uzun süre tok tutar ve aşırı yeme istedğini önler.

Alzheimer'ı Önler

Yaşlanmaya karşı savaş açan kırmızı meyveler, beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalara göre kırmızı

meyvelerin içerisinde bulunan polifenollerin, Alzheimer'a neden olan toksinleri iyileştirmektedir.

Kanserle Savaşır

Yabanmersini ve ahududu gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki flavonoidler sayesinde özellikle kolon kanserini önlediği ortaya çıkmıştır.

EN SAĞLIKLI KIRMIZI MEYVELER

Farklı renklerde olan, ancak genel olarak kırmızı orman meyveler diye adlandırdığımız meyveler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi lif deposu ve C vitamini bol meyveler. Bu meyvelere öğünlerinizde yer vererek sağlığını destekleyebilirsiniz. Özellikle kronik hastalıkların semptomlarını önlemeye ve azaltmaya yardımcı olurlar. Peki nedir bu sağlıklı kırmızı meyveler? Gelin beraber bakalım.

Ahududu

-Kırmızı görüntüsüyle en çok tercih edilen meyvelerin başında ahududu yer alıyor. Lifli ve antioksidan polifenollerle dolu olan ahududu, lezzetli olduğu kadar sağlıklıda. Genellikle Amerikan kırmızısı ve Avrupa kırmızı olmak üzere iki çeşidi bulunur. Koyu renkli olan ahududuların daha sağlıklı olduğu birçok uzman tarafından belirtilmektedir.

-Koyu kırmızı ahududu özellikle kalp haslığı için tüketilmesi önerilen meyvelerden biridir. Yapılan bazı araştırmalarda koyu kırmızı ahududunun, kan basıncını ve kolesterol faktörlerini azalttığı gözlemlenmiştir.

Tadıyla Büyüleyen Çilek

-Çilek, birçoğumuzun severek tükettiği meyvelerin başından geliyor. Tadıyla damaklarda fark yaratan çilek, aynı zamanda muhteşem bir C vitamini deposu. Ayrıca çileğin, kalp hastalığı riskini azalttığı ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

-Yine yapılan bir araştırmada, haftada en az 3 porsiyondan fazla çilek ve yaban mersini yiyen kişilerde, kalp krizi oranının yüzde 30 azaldığı tespit edilmiştir.

Yaban Mersini

-Yaban mersini diğer bir adıla likapa, tam bir vitamin deposu. Özellikle lif ve antioksidan bakımından oldukça zengin olan yabam mersini, özellikle diyabet hastalığının önüne geçilmesinde oldukça etkili kırmızı meyvelerdendir. Yapılan bir çalışma sonucu, yaban mersini yiyen kişilerin daha yavaş bilişsel gerileme oranlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu da beynin yaşlandıkça daha sağlıklı kaldığı anlamına gelir.

Goji Berry- Kurt Üzümü

-Çin’de geleneksel tıp alanında kullanılan goji berry, bizdeki bilinen adıyla kurt üzümü, özellikle göz sağlığına olan etkisi bakımından oldukça yararlı kırmızı meyvelerden biridir. Ayrıca önemli antioksidanlar içerir.

-Yurt dışında yapılan bir araştırmada, 30 gün boyunca goji berry suyu içmenin, yaşlı Çinli insanların kandaki antioksidan seviyelerini arttırdığını bulmuştur.

Acai Üzümü

-Bir amazon meyvesi olan Acai üzümü, palmiye ağacında yetişmektedir. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen acai üzümümü, özellikle kolesterolü önleme açısından oldukça faydalıdır.

-Genellikle meyve suyu ve posa olarak tüketilen acai üzüm, kandaki antioksidan seviyelerini artırabilir ve oksidatif strese dahil olan kimyasalları azaltabilir. Acai'deki antioksidanlar eklem hastalıklarına faydalı olduğu yapılan bir araştırmada gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmada 12 hafta boyunca tüketilen 120 ml acai suyu içmenin ağrıyı önemli ölçüde azalttığını ve günlük yaşamı iyileştirdiğini buldu.

Kızılcık

-Diğer kırmızı meyvelerin aksine tadı biraz daha ekşi olan kızılcık, oldukça sağlıklı bir meyvedir. Genellikle meyve suyu olarak tüketilir. Çok nadirde olsa çiğde tüketilebilir. Kızılcık ve kızılcık suyu, idrar yolu ve mide enfeksiyonları riskini azaltır ve kalp sağlığına fayda sağlar.

Rengiyle ve Tadıyla Fark Yaratan Üzüm

-Üzüm hepimizin sevdiği, sofralarımızdan eksik etmediğimiz meyvelerin başında geliyor. Beyin sağlığına fayda sağlarken, kan kolesterolünü ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

-Haftada 3 kez tüketilen kez üzüm veya kuru üzüm yemenin tip 2 diyabet riskinde yüzde 12'lik bir azalma ile ilişkili olduğunu, yapılan bir araştırmada ortaya çıkmıştır. Yine başka bir çalışma da, 25 kadın üzerinde yapılan küçük bir araştırma yaptı. 12 hafta boyunca her gün 355 ml üzüm suyu içen kadınların hafızalarında önemli ölçüde ilerleme ve iyileşme görüldü.