Kırmızı şarap kalp dostu mu değil mi? Dünya Kalp Federasyonu (WHF) başta olmak üzere, birçok bilimsel kuruluşa göre, kırmızı şarap artık kalp dostu değil

Kırmızı şarap kalp dostu mu değil mi? Dünya Kalp Federasyonu (WHF) başta olmak üzere, birçok bilimsel kuruluşa göre, kırmızı şarap artık kalp dostu değil. WHF, ölçülü miktarda alkol içmenin kalp hastalığı riskini azaltabileceği yönündeki yaygın düşünceye meydan okuma kararı aldı.

Kırmızı şarabın kalp dostu olmadığı yönündeki son bilimsel çalışmaları inceleyen Diyetisyen Funda Özkan, kırmızı şarabın neden kalp dostu olmadığı konusunda şu bilgileri verdi:

UZUN VADELİ ARAŞTIRMA YOK

“Yıllardır yapılan araştırmalar, ölçülü miktarda kırmızı şarap içmekle iyi kalp sağlığı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ölçülü miktarda alkol tüketen kişilerin daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduğunu gösteren bu araştırmaların tümü gözlemseldir. Bu tür çalışmalar sebep ve sonucu kanıtlayamaz, sadece aralarındaki ilişkiyi kanıtlayabilir.

Orta derecede içme (sağlıklı kadınlar için günde bir içki (145 gram) ve sağlıklı erkekler için günde iki içki olarak tanımlanır) yaygın olarak güvenli kabul edilir. Ancak bugüne kadar, alkolün sağlık üzerindeki etkileri hiçbir zaman uzun vadeli, randomize bir çalışmada test edilmemiştir.

Kırmızı şarabın bu fayda ile doğrudan ilişkili olup olmadığı veya başka faktörlerin rol oynayıp oynamadığı belirsiz.

YÜZLERCE KADEH İÇERSEK BELKİ

Kırmızı şarabın kalp için iyi olabileceği yaygın bir varsayımdır çünkü esas olarak üzüm kabuğunda bulunan resveratrol gibi yer fıstığı ve yaban mersini de bulunan antioksidanları içerir.

Resveratrolün gerçekten kalbi koruyucu olup olmadığı konusunda bir tartışma var. Ek olarak, koruyucu bir etki elde etmek için almanız gereken resveratrol miktarı hakkında da tartışmalar var. Koruyucu olduğu bildirilen resveratrol miktarının eşdeğerini elde etmek, muhtemelen fazla şarap tüketmek anlamına gelir.

Resveratrol konusunda fareler üzerinde yapılan araştırmalar ikna edicidir. Ancak farelerde sağlığı iyileştiren dozlara eşdeğer bir miktar elde etmek için günde yüzlerce bardak kırmızı şarap içmeniz gerekir.

Sadece kırmızı şarap değil orta derecede alkol kullanımının gerçekten daha iyi olup olmadığını belirlemek için farklı alkol türlerini (kırmızı şarap, beyaz şarap, bira, alkollü içkiler) karşılaştıran geniş bir prospektif çalışmaya ihtiyaç var.

Peki ne yapmalıyız?

Bilim kesin bir sonuca varana kadar ölçülü içmeliyiz.

EFSANENİN KAYNAĞI FRANSIZLAR

Kırmızı şarabın kalbe iyi geldiği yaklaşımı, 1980'lerin sonunda ortaya atılan Fransız Paradoksu sloganına kadar uzanıyor.

Fransız Paradoksu, Fransızların yoğun doymuş yağlı beslenip, sigara içmelerine rağmen, kalp damar hastalıkları görülme oranının düşük olması Bordeaux bölgesinde rutubetli ortamda yetişen “cabernet sauvignon” cinsi üzümlerden yapılan kırmızı şarabı sık tüketmelerine atıfta bulunur. Kırmızı ve mor üzüm kabuklarında (diğer birçok meyve, sebze ve kuruyemişte olduğu gibi) bulunan polifenoller, şarabın kalp koruyucu özelliklerini teorik olarak açıklar. Başka bir argüman, kalp krizlerini ve felçleri önlediği gösterilen bir beslenme modeli olan Akdeniz diyetinin kırmızı şarap içerdiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır.”