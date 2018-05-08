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Kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarih 2 Temmuz 2018

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Kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarih 2 Temmuz 2018
Kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarih 2 Temmuz 2018

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü, H(K-I) 1987-2016 sayı ve 27.12.2016 tarihli kararda yer alan Geçici 1’inci Maddede kaydı yapılmış olan motorlu araç sahiplerinin plakalarını on yıl içerisinde değiştirebilmesi için ilgili maddede değişiklik yapılarak söz konusu süre 31 Ocak 2019’a çekilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmıştır. 

Sürenin erkene çekilmesindeki amaç:
Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası (sayı 21/1974) tahtında Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü (A.E.99/1974) değiştirilmiştir. 

Motorlu Araçların Hüvviyetlerini gösteren Plaka Sabit Görünümlü Hız Tespit Kameraları tarafından tanınabilmesi için on-line sistem ile merkeze bildirilmesidir. 

Bu durumda motorlu araç sahiplerinin en geç 31 Ocak 2019’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını tüzükte belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerekmektedir. 31 Ocak 2019 sonrası araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine cezai müeyyide uygulanacaktır. 

Diğer yandan kiralık araç plakalarında alınan kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarih, 2 Temmuz 2018 olarak devam etmektedir.
 

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