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Kırok: Çağdaş ve hesap verebilen bir belediye yaratacağız

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Kırok: Çağdaş ve hesap verebilen bir belediye yaratacağız
Kırok: Çağdaş ve hesap verebilen bir belediye yaratacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok, BRT’de yayınlanan “Seçim Arenası” programına katıldı. Programda Kırok, neden aday olduğunu anlattı. Kırok, neyin var olduğuna değil, neyin yok olmadığına değer vererek bir yola çıktıklarını ifade ederek makam hırsı için değil, hizmet için aday olduğunu söyledi.    Kırok, bölgedeki trafik ve yol sorununa da işaret ederek sorumluluğu merkezi hükümetin üzerine yıkarak sorunların çözülemeyeceğini, yerel yönetimlerin de inisiyatif alması gerektiğine inandıklarını söyledi. Kırok, çağdaş, hesap verebilen, teknolojiyi tam anlamıyla kullanabilen bir belediye yaratmak istediklerini belirtti. Kırok, çevre ve atık yönetimi, çevre ile yol düzenlemesi, sahil yürüyüş yolu yapımı, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, üst geçit yapımı, sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanların yaratılması, sokaktaki can dostların bakımı gibi daha birçok projeleri olduğuna dikkat çekti.

 

“10 YIL SONRAYI DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ”

Bölgeyi kalkındırmak, eksikliklerini gidermek, sorunları çözmek için bu yola çıktıklarını belirten Kırok, Çatalköy-Esentepe genelinde yapılması gereken çok iş olduğunu ifade etti. Kırok, kendilerinin 10 yıl sonrasını düşünerek hareket ettiğini, plan ve projeler yapılırken bunu göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

 

“ŞİKAYETLERİN BELEDİYEYE EN ERKEN ZAMANDA ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Kırok, bölgedeki sorunların kendilerine en kısa sürede ulaşmasını, bildirimlerin erken zamanda yapılmasını sağlayacak bir sistemi de hayata geçireceklerini ifade ederek patlayan bir su borusundan belediyenin 5 gün sonra haberdar olmayacağını söyledi. Kırok, Çatalköy’deki bazı eksikleri de sıralayarak “Nüfusları daha az olan bölgelerde birçok 4 yaş eğitim merkezi varken, nüfusu daha fazla olan Çatalköy’de böyle bir merkez yok. Çocuk parkının bulunmadığı tek yer de yine Çatalköy” dedi. Kırok, bölgeye 12 yılda tek bir ağaç bile dikilmediğini vurguladı. Kırok, bunların nedeninin mevcut belediye yönetiminin vizyonsuzluğundan kaynakladığını belirtti.

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