Kırsal Kesim Arsaları dağıtan Özgürgün: "Seçim çalışması değil, gençlere hizmet"

Serdarlı ve Görneç’te kırsal kesim arsası almaya hak kazananlara belgeleri Serdarlı’da düzenlenen törenle verildi.

Törene, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, gençlerin yaşadığı topraklara kök salarak, mutlu, refah bir gelecek kurmasını amaçladıklarını ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda kökleşmesi için gereken, gecikmiş bir adım” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Başbakan Özgürgün törende yaptığı konuşmada, topraklarına sahip çıkması için gençlere hizmet götürdüklerini söyledi.

"BİR BUÇUK YILDA 40 KÖY... 20 KÖYE DAHA..."

Başbakan Özgürgün, gençleri topraklarına bağlamak, topraklarına sahip çıkmalarını sağlamak ve “devlet de bir el uzattı” dedirtmek için köylerde bu uygulamayı başlattıklarını, son bir buçuk yılda 40 köyde gençlere ulaşıldığını, yaklaşık 20 köye daha ulaşılacağını açıkladı.

“SEÇİM ÇALIŞMASI DEĞİL”

Bunun bir seçim çalışması olmadığına vurgu yapan Başbakan Özgürgün, “Bizimkisi, gençlerin topraklarına, köylerine sahip çıkması, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda kökleşmesi için gereken, gecikmiş bir adımdır” dedi.

Bunun halka hizmet olduğunu, görevlerin geçici, halka hizmetin kalıcı olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, gençlerin bu topraklara kök salmasını, mutlu, refah bir gelecek sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

“SEÇİM KARARLARI HİZMETİ AKSATMAYACAK”

Başbakan Özgürgün, halka devlet eli uzattıklarını, hizmet için var olduklarını belirterek, seçim kararlarının hizmeti aksatmayacağını, son ana kadar hizmete devam edeceklerini kaydetti.

Gençlerin topraklarına sahip çıkmasını isteyen Başbakan Özgürgün, elini uzatan devletin, alt yapı çalışmalarını da yapacağını söyledi.