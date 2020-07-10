Kırşan: “İmar planı belirsizliği sona ermeli”

İmar planının bir hafta içinde çıkacağına inanç belirten UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, bu belirsizliğin bir an önce sonlanması gerektiğini söyledi.

İmar planının bir hafta içinde çıkacağına inanç belirten UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, bu belirsizliğin bir an önce sonlanması gerektiğini söyledi.

Ada TV’de konuşan UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan “Bu belirsizliğin bir an önce sonlanması gerek, bölgede tüm sektörler kilitli” dedi.

Söz konusu tartışmalar emirname süresinin uzatılması sonrası halen ortada olmayan bir imar planı üzerine yoğunlaşıyor. Kriz ve belirsizliğin bir süredir hükümet ortakları arasında anlaşmazlığa dayandığı ifade ediliyor.