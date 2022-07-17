Kırşehir'de Gençlik Kampında 46 Kıbrıslı Kız çocuğuna mevlit dinletisi.. Aileler tedirgin...

İşte CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın açıklaması;

Sn. Nazım Çavuşoğlu'na Acil Çağrı

Bildiğiniz üzere Bakanlığı'nız tarafından Kırşehir'de düzenlenen gençlik kampına ülkemizden de 46 kız çocuğumuz gönderildi.

İlk gece tek faaliyet mevlit dinletilmesi oldu.

Mevlit bitiminde yarın aynı maneviyat hocaları ile dersleri olacağı söylendi ki sizlerin bakanlık olarak paylaştığınız programlarda bu tür faaliyetler olduğu da yazmıyor.

Aileler bize ulaşıp feryat ediyorlar, çocukları için ciddi endişe duyuyorlar ve çocukların dönmek istediğini söylüyorlar.

Bu konuya acilen müdahale edin ve lütfen artık anti laik faaliyetler içeren bu organizasyonlara gençlerimizi göndermeyin.

Not: Elimde bu konuya yönelik belgeli bilgiler mevcut olup, Bakanlığın talep etmesi durumunda onlarla da paylaşabileceğimi belirtmek isterim.