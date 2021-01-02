  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu

»
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.
Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sigara içerek yangını seyretti, 3 bin 150 TL ceza yedi02 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
  • Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 Türk vatandaşı öldü02 Ocak 2021 Cumartesi 17:10
  • Yangını İzlemek İçin Sokağa Çıkıp Sigara İçince 3 Bin 150 Tl Ceza Yedi02 Ocak 2021 Cumartesi 10:20
  • Erdoğan'ın Suriye Açıklamasının Altına "Yav He He" Yazan Gazeteciye Cumhurbaşkanına Hakaretten Dava Açıldı02 Ocak 2021 Cumartesi 09:54
  • Ankara'da Bir Binanın Garajında 3 Gencin Cesedi Bulundu02 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
  • İzmir Açıkarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi02 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
  • Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu Covid-19 virüsü tespit edildi01 Ocak 2021 Cuma 20:53
  • Kendisini aldatan eşini videoda gördü...Hediye ettiği kazaktan tanıdı01 Ocak 2021 Cuma 20:49
  • Gelini kaynanaya gitmeye zorlamak ve cinsel içerikli sitelere girmek boşanma sebebi sayıldı01 Ocak 2021 Cuma 19:21
  • BİM'den 'Kovid-19 aşısı' açıklaması01 Ocak 2021 Cuma 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti