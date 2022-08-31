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Kırtasiye alışverişi için harcanan ortalama fiyat: Bin 693 TL...

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KKTC’de okullar açılmadan kırtasiye alışverişi yapan vatandaşlar, ortalama bin 693 TL ödemek durumunda kalıyor... Asgari ücretin yaklaşık beşte birine tekabül eden bu fiyat, geçimin zorlaştığı bugünlerde vatandaş için oldukça sıkıntı yaratıyor.
Kırtasiye alışverişi için harcanan ortalama fiyat: Bin 693 TL...

Özge Nesil ERTÜRK

RECEP DAL

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2022-2023 Öğretim Yılı 12 Eylül’de başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, öğrenciler kırtasiye alışverişini yapmaya hazırlanıyor.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ İÇİN ORTALAMA BİN 693 TL HARCANIYOR

Kıbrıs Postası’nın yaptığı fiyat araştırmalarına göre, ortaokul ve lise öğrencilerinin kırtasiye alışverişi için ortalama bin 693 TL harcama yapılıyor...

Asgari ücretle geçinen bir aile, çocuklarının kırtasiye alışverişi için maaşlarının yaklaşık beşte birini kırtasiye harcamalrına ayırmak durumunda kalıyor.

DEFTER FİYATLARI 160 TL’YE KADAR YÜKSELİYOR

Defter fiyatları 25 TL’den başlayarak 160 TL’ye kadar yükseliyor. Çanta fiyatları ise ortalama 300-400 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Devlet okullarında ortaokul ve lise öğrencilerinden ‘zorunlu’ olarak istenen İngilizce kitaplarının fiyatları ise 340 TL olarak belirlendi.

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ YAPILAMIYOR...

KKTC’de yılın ilk altı ayında yüzde 56.76 olarak açıklanan hayat pahalılığı oranın altında ezilen vatandaşlar, çocuklarının kırtasiye alışverişini de gönül rahatlığıyla yapamıyor.

Ülkede yaşayan her öğrencinin temel haklarından biri olan ‘ücretsiz eğitim hakkı’, yüksek kırtasiye alışverişi sonrasında lafta kaldı...

Vatandaşların, geçimin hayli zorlaştığı bugünlerde yüksel fiyatlı kırtasiye alışverişlerine karşı nasıl direneceği ise ‘merak konusu’ oldu.

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