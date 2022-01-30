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Kış Aylarında Beslenme

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Kış Aylarında Beslenme
Kış Aylarında Beslenme

Kış aylarında, soğuk günlerde beslenmede yüksek kalorili, şekerli ve yağlı gıdalar yerine vitamin ve mineral değerleri yüksek sebze ve meyveler, kuruyemişler, temiz karbonhidrat kaynakları ve proteinler tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Görevlisi Uzm. Diyetisyen Simge Güneşer, soğuk günlerde gribal enfeksiyon ve hastalıklardan korunmak adına beslenme önerileri verdi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Güneşer, “Günlük tempomuzun düzenlenmesine, yaşam kalitemizin artırılmasına kadar hemen her şey beslenmemize bağlı olarak geliştirilebilir” dedi.

Soğuk kış günlerinde vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması adına sebze ve meyvelerin tüketiminin artırılmasını öneren Simge Güneşer, “Soğuk günlerde beslenmemizde yüksek kalorili, şekerli ve yağlı, gıdalar yerine vitamin ve mineral değerleri yüksek sebze ve meyveler, kuruyemişler, temiz karbonhidrat kaynakları ve proteinler tercih edilmelidir” diye konuştu.

Kış günlerinin en vazgeçilmezinin, portakal, mandalina, greyfurtun C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ve sıkça beslenmede yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Güneşer, “Ayrıca bağışıklığımızın desteklenmesi adına mikrobiyotanın düzenlenmesi ve geliştirilmesi için probiyotiklerin tüketimi artırılmalıdır. En değerli süt ürünü kaynaklarımızın başında gelen kefir ve yoğurt gibi fermente besinlerin tüketimine daha çok önem vermeliyiz” dedi.

ÜŞÜMEMEK İÇİN…

Yeterli sıvı yani su tüketilmediği zaman vücudun daha çok üşüdüğünü vurgulayan Güneşer, susuzluk hissinin en az olduğu soğuk günlerde kişilerin su içmek yerine daha çok çay ve kahve tüketmeyi tercih ettiğini ancak günde en az 8-10 bardak su da tüketmek gerektiğini vurguladı.

Güneşer, çay ve kahvelerin şekersiz içilmesini, bitki çaylarının tercih edilmesini önerdi.

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