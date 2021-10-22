Kış gelmeden sağlık kontrollerinizi yaptırın

Ekim ayıyla birlikte kendini iyice hissettiren soğuk havalar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok daha önem kazandığı bugünlerde birçok kişi vücut sağlığının genel durumu hakkında bilgi sahibi olmak için check-up yaptırmayı tercih ediyor

Check-up kişinin hiçbir rahatsızlık belirtisi yaşamadan ileride hastalığa yol açabilecek problemlerin saptanarak önleyici tedbirlerin alınması için yapılan genel sağlık taramasıdır. Özellikle kanser gibi ölüm riski taşıyan hastalıkların erken teşhis edilmesinde ve bu sayede erken tedavi edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yaş ve cinsiyet başta olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik paketler halinde hazırlanan check-up programları oldukça kapsamlı taramalar, uzman muayeneleri ve laboratuvar testlerinden meydana gelmektedir. Son dönemlerde COVID sonrası kontrol paketlerinin de görüldüğü check-up programlarında hastalıklar ve risk faktörleri önceden saptanmakla kalmıyor aynı zamanda bireyler sağlıklı davranışlar üzerine bilinçlendiriliyor.

YAPTIRACAĞINIZ GÖZ MUAYENESİ SİZİ KÖRLÜKTEN KORUYABİLİR

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Enver Attila Bakan, göz muayenelerinde yapılan kontrollerinin engellenebilir görme kayıplarının önüne geçilmesinde önemli bir nokta olduğunu söyleyerek check-up sırasında tespit edilen önemli göz hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu:

"Glokom; toplumda özellikle 42 yaş üstündeki kişilerin %3'ünde bulunan bir göz hastalığıdır. Sinsice ilerleyen, belirti vermeyen bir yapıya sahiptir. Buna rağmen sadece basit bir muayene ile ortaya çıkmaktadır. Glokom en önlenebilir körlük nedenlerinden biridir. Şu ana kadar teşhis konmuş 550 bin civarında glokom hastası vardır. Toplumda bu sayının yaklaşık üç katı kadar glokom hastası bulunduğunu ancak henüz teşhis edilmediğini düşünüyoruz. Glokomda göz tansiyonunun yüksekliği ya da göz sinirinin yapısındaki farklılıklar ilk şüphe nedeni olarak görülür. Günümüzün ileri tanı yöntemleri sayesinde, görmede bir azalma olmadan birkaç yıl öncesinde glokom tanısı koymak mümkün olabiliyor. Yine aynı şekilde yaşa bağlı sarı nokta üzerindeki değişikliklerin erken teşhisi, takip ve tedavi açısından önemli kazanımlar sağlayabilir. Bu önemli hastalıkların tespitini sağlayan genel bir göz muayenesinde gözün ışığı kırma kusuru ölçümü, biyomikrosobik muayene, bilgisayarlı göz tansiyonu ölçümü, görme keskinliği muayenesi ve göz dibi kontrolü şeklinde gerçekleştirilir. Sonuç olarak hastanın genel göz sağlığı hakkında son durum incelenerek gerekli önlemler alınıyor. Bu nedenle yıllık check-up'larınızda yaptıracağınız göz muayeneleri çok önemli göz hastalıklarının başlangıçta tespit edilmesini sağlayarak sizleri koruyacaktır."

TEK BİR KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENESİNDE ÖNEMLİ BİRÇOK SORUNUN CEVABINA ULAŞILIR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun genel check-up'lar sırasında üst solunum yollarının kontrol edilmesinin önemli olduğunu belirterek üst solunum yollarında, orta kulak iltihaplarından tümörlere kadar uzanan birçok önemli hastalığın görüldüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Tutkun önemli noktalara şu sözlerle değindi:

"Son zamanlarda üst solunum yolu rahatsızlıklarının bir kısmı COVID-19 belirtileri ile karıştırılıyor. Kafa karışıklığını gidermek için herkes PCR testine veya enfeksiyon hastalıklarına yöneliyor ancak sonuç negatif çıkınca gerekli tedaviyi almadan hastalığı atlatmaya çalışıyorlar. Bu süreçte fark edilmeyen bir alerjik reaksiyon veya atlatılan bir grip daha sonra orta kulakta sıvı birikmesi gibi kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bundan daha kötüsü ise ağrıya neden olmadan ağız ve boğaz bölgesinde meydana gelen tümör ve lezyonlardır. Bu tarz ağrısız lezyonlar sadece kulak burun boğaz muayenelerinde uzmanlar tarafından fark edilebiliyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde genel bir kulak burun boğaz muayenesi yaptırmak önemli bir hale geliyor. Check-up yaptıran kişiler buraya geldiğinde kan tahlilleri, genel sağlık durumu, sigara kullanım tercihleri, günlük rutinleri ve diğer muayenelerinden elde edilen bulguları inceledikten sonra kontrollerimizi yapıyoruz. "Dış kulak yolunda, orta kulakta veya iç kulakta iltihaplanma var mı?" "Burun kemiği eğrilikleri mevcut mu?" "Ağız içi ve yumuşak dokuda iltihap var mı yok mu?" "Kistik ve tümöral hastalıklar görülüyor mu?" "Bademcikleri sağlıklı mı?" "Geniz eti ve ses teli ve civarında iltihabi hastalıkları var mı?" gibi soruların hepini tek bir muayene ile cevaplayabiliyoruz. Son olarak önemli bir noktaya değinmek istiyorum; bir haftadan uzun süren ses kısıklığı problemi yaşayan hastalar hiç vakit kaydetmeden doğrudan kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır."

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI, VÜCUT SAĞLIĞININ EN ÖNEMLİ NOKTALARINDANDIR

Yılda en az iki defa diş kontrolünün yapılması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Selim Tezgeldi genel check-uplar sırasında ağız ve diş sağlığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Diş Hekimi Tezgeldi diş muayeneleri hakkında bilgiler verdi:

"Check-up denildiğinde herkesin aklına ilk olarak çeşitli branşlarda yapılan doktor muayeneleri, röntgen çekimleri, kanser taramaları ve son olarak da kan tahlilleri geliyor. Aslına bakıldığında kapsamlı check-up paketleri diş ve ağız sağlığı muayenelerini de içermektedir ki bence olması gereken de budur. Vücut işbirliği içinde çalışan sistemlerden meydana gelen canlı bir organizmadır. Bu sistemlerden herhangi birinde meydana gelen aksaklık vücudun diğer fonksiyonlarını da etkilemektedir. Bu nedenle ağız florasındaki sağlık durumu çok önemlidir. Vücuttaki birçok rahatsızlık ağızda belirtiler verebilir veya ağız sağlığındaki olumsuz durumlar vücudun geri kalan kısmını etkileyebilir. Yapılan check-up'la ağız sağlığına detayı bir şekilde bakılarak gerekli incelemeler gerçekleştirilir. Varsa lezyonlar incelenir. Genel bir diş muayenesinde yumuşak doku muayenesi gerçekleştirilir. Var olan protezler ve diş dolguları kontrol edilir. Çene eklemi muayenesi yapılır. Ağız açma kapama fonksiyonu incelenir, ilgili kaslar elle muayene edilir. Çürükler tespit edilir. Özellikle dişeti iltihabı, dişeti çekilmeleri, protez vurukları, yüksek dolgular, kırık dişler tespit edilir. Bu sayede hasta daha sonra karşılaşabileceği birçok önemli hastalıktan erken dönemde kurtulma imkânı yakalar."

CHECK-UP YAPTIRMAK SAĞLIK İÇİN YAPILAN EN GÜZEL YATIRIMLARDAN BİRİDİR

Bilinçli beslenmenin sağlıklı yaşamın en önemli anahtarlarından biri olduğu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sabiha Keskin; "Sağlıklı beslenme sağlığımız için yapabileceğimiz en kolay ve en hızlı sonuç veren eylemlerden biridir" diyerek genel sağlık taramalarından sonra yapılan beslenme danışmanlığının gerekliliği hakkında görüşlerini paylaştı:

"Check-up yaptırmak bir kişinin sağlık anlamında kendisine yaptığı en güzel iyiliklerden biridir. Check-up'ın asıl amacı kişide var olan veya var olabileceği öngörülen hastalıkların öncesinden tespit edilerek erken tedaviye başlayabilmektir. Bu noktada kişide ağırlık artışı, kan yağları(kolesterol, trigliserit, LDL kolesterol) yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci veya diyabet gibi hastalıkları tespit edilerek bireye özgü önerilen sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirip uygun ağırlığa geldiğinde tüm bulgularında da iyileşme sağlanacaktır. Diyet Bölümü'ne "Check-up'la gelen bireylere vücut kompozisyon analizi(boy, kilo, yağ kas dağılımı)yapan aletlerle ölçüm yapılır. Daha sonra laboratuvar bulguları değerlendirilerek, bireyin yaşam tarzına ve beslenme alışkanlıklarına uygun beslenme önerilerinde bulunur. İsteyen kişilere daha sonrasında da beslenme danışmanlığı devam ettirilebilir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yaşam tarzı olarak benimsendiğinde; olan birçok hastalığı iyileştirdiği gibi, oluşabilecek birçok hastalığı da önleyebilir. Beslenmenin iyi düzenlenmesi ve bireyin uygun ağırlıkta olması yaşam kalitesini ve süresini iyileştirdiği için sağlığa yapılan en önemli yatırımdır.