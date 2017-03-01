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Kış geri geliyor...
Meteoroloji Dairesi, haftalık hava durumu raporunu açıkladı...

Hava, yarın ve cuma günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise genellikle açık ve az bulutlu olacak. Yağışın olduğu günlerde hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşecek, rüzgar da zaman zaman kuvvetli esecek.

Daha sonraki günlerde hava sıcaklığı 23 dereceye kadar yükselecek.

ÖNCE SOĞUK VE NEMLİ, SONRA ILIK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Dairesi’nin 02 – 08 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve cuma günü parçalı çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer günler genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19, diğer günlerde 20 - 23 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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