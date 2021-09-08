  • BIST 1.448,710
  • Altın 488,95
  • Dolar 8,4500
  • Euro 9,9650
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Kış mesaisi başlıyor: İşte çalışma saatleri!

» »
Kamuda kış mesaisi, 20 Eylül’de başlayacak ve 8 Mayıs’a kadar sürecek. Hangi kurum hangi saatlerde açık olacak? İşte ayrıntılar…
Kış mesaisi başlıyor: İşte çalışma saatleri!

20 Eylül’de başlayacak ve 8 Mayıs’a kadar sürecek kış mesaisi boyunca, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun Kamu Görevlileri Yasası’nın ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kış mesai saatleriyle ilgili kararına göre, Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliği’nde pazartesi, sali, çarşamba, cuma günleri 08.00-12.00 ve 12.30-16.15; perşembe günleri ise 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

DİĞER KURUMLARDAKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Düzensiz mesai çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde ise pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-12.00 ve 12.30 -15.45, perşembe günleri ise 07.30-12.00 ve 12.30-17.00 arasında mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne

bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları

Yasası kapsamındaki ve bu kapsam dışında kalan kamu görevlileri haftanın beş günü 08.00

16.00 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: Taçoy ve Sucuoğlu Tüzük Kurultayına binlerce üye getirmekle tehdit ediyor!08 Eylül 2021 Çarşamba 15:50
  • Asya Bebek Gerekli olan İlacı 3. Haftaya Girilmesine Rağmen Alamadı08 Eylül 2021 Çarşamba 15:40
  • KTTO 2021 İkinci Çeyrek Ekonomi Bülteni Kamuoyu İle Paylaşıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 15:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye Döndü…08 Eylül 2021 Çarşamba 15:24
  • HTKS Başkanı Kapısız Hava Trafik Kontrol Sisteminin Çökmek Üzere Olduğu Uyarısında Bulundu08 Eylül 2021 Çarşamba 15:21
  • Erhürman: “Kıbrıs Türk Halkı Kendi Kuruluşlarını Yönetme Yeteneğine Sahiptir”08 Eylül 2021 Çarşamba 15:19
  • KAR-İŞ: “Öğrenci Taşımacılığı Hükümet Edenler Yüzünden Başlamayacak”08 Eylül 2021 Çarşamba 15:15
  • 23 Kişi ve 1 İş Yerine Yasal İşlem!08 Eylül 2021 Çarşamba 14:51
  • Şehit Er Allahverdi Kılıç Anıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 14:19
  • QR Kodlu Form Dolduran Yolcu Sayısı Düşük08 Eylül 2021 Çarşamba 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti