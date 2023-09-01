Kış mesaisi ile birlikte Yaz-Kış tek mesaiye geçiliyor...

Kamu iş yerlerinde 18 Eylül’den itibaren yıl boyunca haftada 39 saat olmak üzere tek mesai uygulanmasını içeren değişiklik yasaları, Meclis’te onaylanmalarının ardından Cumhurbaşkanı’nca da onaylanarak Resmi Gazete'de ilan edildi.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası, Bayrak Radyo-Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasası, Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlatıldı.

Değişiklik yasalarında, kamu iş yerlerinde yıl boyunca haftada 39 saat çalışılması düzenlendi.

Haftada 39 saatlik tek tip mesai düzenlemesiyle ilgili çalışmanın günü, başlama ve bitiş saatleri ile ara dinlenme saatleri Personel Dairesinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanacak.

Kamuda yetkili sendikalar geçtiğimiz haftalarda Başbakanlık yetkilileriyle görüşmüş ve tek tip mesai düzenlemesinde pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.30; Perşembe günleri ise 08.00-12.30-13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılmasında uzlaşılmıştı.

KKTC’de yıllardır uygulanan yaz mesaisi süresince haftada 35, kış mesaisi süresince de haftada 40 saat mesai yapılıyordu.