Narın yan etkilerinden en ciddi olanı, alerjiye neden olmasıdır. Bu alerjilerin belirtileri kaşıntı, şişme, boğazda tahriş, mide ağrısı ve kurdeşendir. Ciddi durumlarda, nefes darlığı, nefes darlığı, boğaz ve dil şişmesi ve hatta anafilaktik şok yaşanabilir.

Son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleri, gözlerin diğer meyve sebzelere dönmesine neden oldu. Peki, kışın evimizden eksik etmediğimiz nar ne kadar sağlıklı? İşte narın duyunca şaşıp kalacağınız olumsuz etkileri...