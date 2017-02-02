Kış Mucizeleri

Havaların daha da soğuduğu bugünlerde, bronşit, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar da baş göstermeye başladı.

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olursanız, kış hastalıklarında korunabilirsiniz. Özellikle de bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda, vitamin ve mineraller son derece önemlidir. Bunun yanında besinlerle almış olduğumuz karbonhidrat, yağ ve proteinlerin yeterli miktarda olmasının vücut için ekstra katkı sağlayıcı öğe olacağı da unutulmamalıdır.



Bağışıklık Sistemi için Vitaminler

Vücutta hasar meydana getiren öğelerin başında serbest radikaller gelir; dengesiz beslenme, sağlıksız koşullarda yaşama, şehir hayatı, hızlı tempo ve stres vücuttaki serbest radikallerin artmasına neden olur. Serbest radikallerin en önemli düşmanları, bizim dostlarımız ise antioksidanlardır. Antioksidan özelliği olan vitaminler A, C ve E vitaminleridir. Bu vitaminler en çok sebze ve meyvelerde bulunduğundan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından günde 5–9 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir.



Antioksidan Vitaminlerin Kaynakları Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olursanız, kış hastalıklarında korunabilirsiniz. Özellikle de bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda, vitamin ve mineraller son derece önemlidir. Bunun yanında besinlerle almış olduğumuz karbonhidrat, yağ ve proteinlerin yeterli miktarda olmasının vücut için ekstra katkı sağlayıcı öğe olacağı da unutulmamalıdır.



Bağışıklık Sistemi için Vitaminler

Vücutta hasar meydana getiren öğelerin başında serbest radikaller gelir; dengesiz beslenme, sağlıksız koşullarda yaşama, şehir hayatı, hızlı tempo ve stres vücuttaki serbest radikallerin artmasına neden olur. Serbest radikallerin en önemli düşmanları, bizim dostlarımız ise antioksidanlardır. Antioksidan özelliği olan vitaminler A, C ve E vitaminleridir. Bu vitaminler en çok sebze ve meyvelerde bulunduğundan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından günde 5–9 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir.



Antioksidan Vitaminlerin Kaynakları

Vitamin A: Balık yağı, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, sarı sebze ve meyveler, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, marul, roka, tere vb.)

Vitamin E: Yağlı tohumlar (ceviz, fındık vb.), bitkisel sıvı yağlar (ayçiçeği, mısır özü, soya ve pamuk yağı), balık Vitamin C: Kuşburnu, maydanoz, brokoli, turunçgiller (limon, portakal, mandalina, greyfurt), koyu

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Kış Sebze ve Meyveleri



Kış ayları genelde karbonhidratlı besinlere yöneldiğimiz, sebze ve meyveleri ihmal ettiğimiz ve bol bol şekerli atıştırmalar yaptığımız bir dönem olur.

Oysa kış aylarında hastalıklara ve fazla kilolara karşı savaş açan birçok sebze ve meyve sahnededir. Bu kış aylarını, figüran rolü oynayan sebze ve meyveleri başrole çekerek sağlıklı bir şekilde geçirmek sizin elinizde…

Turunçgiller: Kışın en gözde meyvelerindendir. Portakal, mandalina ve greyfurt en ünlüleridir. Turunçgiller, A vitamini öncüsü olan antioksidan yönünden etkili beta karotenden yana da zengindir. Balkabağı: Kış sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan balkabağı, ülkemizde genelde tatlı olarak tüketilse de yemekleri ve çorbaları da yapılabilen çok yönlü bir sebzedir. A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan balkabağının bir diğer önemli özelliği ise omega-3 yağ asitlerini içeriyor olmasıdır. Pırasa: Gut hastalığına neden olan ürik asidin vücuttan atılmasına yardımcı olur. İçinde A, B9 ve K vitaminleri bulunur. Karnabahar: Karnabaharın içinde yüksek miktarda B9 ve C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, beta karoten ve boron bulunur. Karnabahar aynı zamanda antioksidan etkiye sahip bir sebzedir. Kereviz: Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve C vitamini yönünden zengindir. Ispanak: Vitamin, lif ve mineral açısından zengin bir sebzedir. İçinde B6, B9 ve C vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir ve beta karoten bulunur. Kuşkonmaz: Ülkemizdeki popülerliği gün geçtikçe artan kuşkonmaz yüksek K vitamini ve folat içeriğiyle oldukça faydalı bir sebzedir. Aynı zamanda diğer kış sebzeleri gibi A, B ve C vitaminlerinden yana da zengindir. Brüksel lahanası: Bu küçük sağlık topları, yaşamımıza renk katmak için var sanki… Zengin C ve K vitamini olmaları aynı zamanda folat, A vitamini, potasyum ve B vitaminlerinden yana zengin olmaları nedeniyle çok önemli bir besin kaynağıdır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Kış mevsimi boyunca roka, ıspanak ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere de sıklıkla rastlarız. Folik asitten ve posadan yana zengin olan bu grup, beslenmemizde önemli bir yere sahiptir.

Bağırsak Problemleriniz için

Kış aylarının gelmesi ile bağırsak problemlerimiz de artar. Özellikle hareketsizlik, sebze ve meyve tüketiminin azalması kabızlığı tetikler. Kabızlık problemleri yaşamamak için posalı besin tüketimi artırılmalıdır. Haftada 2-3 kez kuru baklagil tüketilmeli, sebze-meyve tüketimi artırılmalı; ekmek olarak ise lif oranı yüksek çavdar veya yulaf ekmeği tercih edilmelidir.