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Kış öncesi elektriğe okkalı zam!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarından itibaren hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yaklaşık yüzde 31 artış yaptığını açıkladı.
Kış öncesi elektriğe okkalı zam!

Yapılan açıklamaya göre, “yoksul muafiyetli” konut tarifesine herhangi bir artış yapılmazken, 1001 kws üzeri konut tarifesi için artış yüzde 16’da tutuldu. Devlet daireleri için uygulanan tarifede ise yüzde 222 artış yapıldı.

Maktu ücretlere yüzde 34 zam geldi. Konut tarifesinde 25 TL olan maktu ücret 35,50 TL’ye çıktı. Tesisat kontrol ücretleri, sigorta değişim ücretleri ve depozitolar da yaklaşık yüzde 33 oranında arttı.

Buna göre tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 6,2886 TL’den 8,2431 TL’ye; 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,1912 TL’den 2,87232 TL’ye; 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 4,5205 TL’den 5,9257 TL’ye; 501-750 kws arası konut tarifesi 4,8606 TL’den 6,3714 TL’ye; 751-1000 kws arası konut tarifesi 5,2687 TL’den 6,9063 TL’ye; 1001 kws üzeri konut tarifesi 6,2888 TL’den 7,2730 TL’ye yükseldi.

Ticari, endüstri ve turizm işletmeleri ile vakıf ve üniversiteler için tek zamanlı tarife ücretleri kws başı 4,5205 TL’den 5,9257 TL’ye çıkarıldı.

3 zamanlı tarife kullanan tüm kesimler için “puant saat” aralığında kws başı 6,2538 TL olan ücretler 8,1976 TL’ye; “normal saat” aralığında kws başı 4,5206 TL’den 5,9257 TL’ye; “puant dışı” saat aralığında kws başı 2,9800 TL’den 3,9062 TL’ye yükseldi.

Sayaç kontrol ücretleri 1.028, 04 TL’den 1.448,24 TL’ye; borcu nedeniyle kesilen elektriği tekrar bağlama ücreti 135,63 TL’den 181,03 TL’ye çıkarıldı.

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