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Kiş Saati Uygulamasi 31 Ekimde Başlayacak

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Saatler 04.00 De Bir Saat Geri Alinacak
Kiş Saati Uygulamasi 31 Ekimde Başlayacak

 

Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 98 Yaz Saati Yasası’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, yayınlamış olduğu  İleri Saat Emirnamesi bu hafta sonu itibariyle sona eriyor.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 23.03.2021 tarih ve E.S. (K-19 357-2021 sayılı kararı uyarınca  28 Mart 2021 Pazar gününden itibaren yürürülükte olan yaz saati uygulamasına  saatlerin bir saat geri alınmasıyla son verilecek ve  31 Ekim Pazar günü 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00’e ayarlanacak.

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