Kış Saati Uygulaması Başladı

Yaz saati uygulaması sona erdi …
Saatler sabaha karşı bir saat geri alındı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yaz Saati Emirnamesi uyarınca saatler sabah 04.00’te bir saat geri alındı.
Yaz saati uygulaması sona erdi …
Saatler sabaha karşı bir saat geri alındı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yaz Saati Emirnamesi uyarınca saatler sabah 04.00’te bir saat geri alındı.
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