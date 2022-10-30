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Kış Saati Uygulaması Başladı

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Kış Saati Uygulaması Başladı
Kış Saati Uygulaması Başladı

Yaz saati uygulaması sona erdi …

Saatler sabaha karşı bir saat geri alındı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yaz Saati Emirnamesi uyarınca saatler sabah 04.00’te bir saat geri alındı.

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