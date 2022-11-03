Kış sebzeleri nelerdir?

Her mevsimin kendine özgü yetiştirilen meyve ve sebzeleri vardır. Dolayısıyla her dönem farklı sebze vee meyve yetiştiği için bu sebzelerin vitaminlerini taze ve döneminde tüketmek oldukça sağlıklıdır.

Her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminin de kendine özgü sebzeleri vardır. Bu sebzelerden aldığımız vitaminlerin sağlığa olan etkisi oldukça yüksektir. O yüzden bu meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek oldukça önemlidir. Soğukların yaklaşmasıyla beraber kış mevsiminde genellikle hastalıkların artış gösterdiği bir dönemdir. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için bu sebzeleri taze olarak döneminde tüketmek önemlidir.

Marul; sofralarınızın ve salatalarınızın vazgeçilmez malzemeleri arasında olan bu yeşillin bir çok çeşiti bulunmaktadır. Marulun dolapta saklanma süresi genellikle on günü aşmamalıdır! Aynı zamanda pişilmeden tüketilen marulun temizliği oldukça önemlidir. Kışın sofralarınızda limon ve çiştli mazlemeler ekleyerek bol bol tüketebilirsiniz.

Sarımsak; Mutfaklarımızın vazgeçilmezi bir başka malzeme ise sarımsaktır. Sarımsak tüketiminde sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremiyoruz. Kışın antibiyotik işlevini görerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırmasıyla, saç problemlerinizde saçınızı güçlendirmesine kadar bir çok fayda sağlamaktadır.

Brokoli; Sofralarınızda bir çok işlevi olan bu sebzenin hem yemeğini hemde salatasını yapabilir aynı zamanda yanına ekleyebileceğiniz havuç limon gibi malzemelerle vücut direncinizi arttırabilirsiniz. Brokoliyi seçerken tomurcukları birbirine yakın olan koyu renkli brokolileri seçebilirsiniz. Brokolinin gövdesi sert çiçek kısımları ince olduğu için pişirirken orantısız pişirebilirsiniz. Brokoliyi eşit pişirebilmek için yapmanız gerekenler brokoliyi 4 eş parçaya dikey olacak şekilde parçalara ayırırsanız pişirmesi sizin için daha kolay olacaktır.

Havuç; Kış mevsimi boyunca tazecik tüketebileceğiniz yine aynı şekilde hem yemeklerde hem de salatalarda ya da suyunu sıkıp meyve suyu olarak tüketebileceğiniz çok işlevli bir sebzedir. Havuç içerisinde bolca kalsiyum içermektedir bu yüzden kemik erimesini önlemektedir.

Ispanak; Kış aylarında bol bol tüketilmesi gereken sebzelerden bir tanesi de ıspanaktır. İçerisinde bulunan A ve C vitaminleri oldukça zengindir. Ispanak mide pankreas, karaciğer salgılarını uyarır, kan yapar ve kalp kaslarını kuvvetlendirmesiyle sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen bu sebzeyi kış mevsimlerinde bol bol tüketmenizi öneriyoruz.

Kabak; kış mevsimlerinde havuç gibi birden fazla işlevleri bulunmaktadır. Hem tatlı hem de yemeğini tüketebileceğiniz bu sebzeyi yine aynı şekilde kış mevsimlerinde sofralarınızda bol bol tüketmenizi öneriyoruz.