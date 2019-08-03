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KISA Başkanı Polikarpu tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket” (KISA) Başkanı Doros Polikarpu’nun polisin görevine müdahale etmek suçundan dün tutuklandığı belirtildi.
KISA Başkanı Polikarpu tutuklandı

Alithia gazetesi olayın, polisin dün, kasksız motosiklet kullanan  16 yaşındaki Romanyalı bir genci kontrol için durdurduğunu, ardından ise bunun çalıntı olduğunu tespit etmesi üzerine, yaşandığını yazdı.

Bu olay üzerine,  KISA Başkanı Doros Polikarpu’nun ofisinden ayrılarak, polisin çalışmalarına müdahale etmeye çalıştığını yazan gazete, Polikarpu’nun daha sonra ise  yasal görevini icra etmesi sırasında polise müdahale etmek suçundan tutuklanarak, ifadesinin de alındığı polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

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