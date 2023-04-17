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Kısa Devre Sonucu Araç Yandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kısa Devre Sonucu Araç Yandı

17.04.2023 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Düzova kavşağı yakınlarında, Mustafa Emir ELİSOPALI’nın kullanımındaki KZ 997 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu araç tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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