Kısa mesaj ya da diğer adıyla SMS 25 yaşında!

Cep telefonlarının kısa mesaj servisi SMS, 25. yılını kutluyor. İlk SMS, 25 yıl önce yani 2 Aralık 1992'de gönderildi. Peki ilk SMS'i kim gönderdi ve ne yazmıştı?

Gönderilen ilk kısa mesajın 25. yıldönümü. 160 karakterlik mesajlar, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki insanlar için, WhatsApp gibi akıllı telefonların gelişi ile devralınan anlık ileti uygulamaları haline geldi.

İlk SMS, 02 Aralık 1992'de Vodafone için çalışan 22 yaşında mühendis Neil Papworth tarafından gönderildi. İlginç bir şekilde, ilk SMS bir bilgisayardan gönderildi ve "Mutlu Noeller" dendi. Göbderilen kişiyse o dönem Vodafone yöneticisi Richard Jarvis'ti.

Nokia, 1993 yılında 160 karakter sınırlamasıyla bir telefon piyasaya sürdü. 1999'da, metin mesajları farklı telekom şebekelerinde değiştirilebilir ve ilk emoji Japonya'da yaratıldı.

O dönemdem bu yana geçen yıllarda, mesajlaşma daha da popülerlik kazandı. WhatsApp ve iMessage gibi uygulamalar geldiğinden beri ise SMS eski popülerliğini kaybetti. Ancak 1990'lı yılların başında ve 2000'lerin başında, başkalarıyla iletişim kurmanın yolu buydu. Karakter sınırı, insanları yenmek için yenilikçi yollar bulmaya ve sonuçta "txt spk" nin yaygınlaşmasına yol açtı.

Papworth, SMS hakkında şunları söylüyor: "1992'de bunun ne kadar ilginç bir hale geleceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. SMS'in milyonlarca kişi tarafından kullanılan emoji ve mesajlaşma uygulamalarına neden olacağı söyleniyordu. Kısa süre önce çocuklarımıza ilk kısa mesaj metninş gönderdiğimi söyledim. Geri dönüp baktığımda, gönderdiğim Noel mesajının mobil tarihte önemli bir anı olduğunu görmek daha net."

1992'nin diğer önemli teknoloji markaları arasında, başarılı Palm Pilot PDA üreticisi Palm Inc.'in kurulması ve ilk IBM ThinkPad'in piyasaya sürülmesi yer alıyor.