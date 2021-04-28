Kısa Öykü Yarışması Başvuruları Uzatıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen Ortaokullar ve Liseler arası Kısa Öykü Yarışması, öğrencilerden gelen talep üzerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Konusu, “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” olarak belirlenen yarışmaya başvuracak öğrenciler, yarışmanın şartnamesine, başvuru formuna ve başvuru için gerekli bilgilere https://bit.ly/2YduseH linkinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Telsim işbirliğinde düzenlenen yarışma ile ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı konulması ve onları geleceğin yazarları olma konusunda teşvik edilmesi amaçlıyor.

Gençlerin sosyal gelişimlerinin de desteklemesi adına düzenlenecek kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük edilecek.