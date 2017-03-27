Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu

Uzun süredir vermeyi planladığınız 5 kilo için artık harekete geçmeye ne dersiniz? Sıkı bir diyet programı uygulamadan, sadece yeme alışkanlıklarını değiştirerek kısa sürede 5 kilo verebilirsiniz.

İşte 5 kilo vermenin yolları...







Şekeri kesin

Diyet yaptığınız dönemde şekeri tamamen hayatınızdan çıkarın. Satın aldığınız soslar, dondurulmuş yiyecekler, ekmekler ve bunun gibi pek çok gıdanın içerisinde gizli şeker bulunur. Bu yüzden yiyeceklerinizi satın almadan önce mutlaka içerisindekileri okuyun. Şekeri yalnızca diyet yaptığınız dönemde değil, tüm beslenme düzeninizde sınırlayın ya da sıfıra indirin.

Taze yiyecekler tüketin

Kilo verme döneminizde paketlenmiş gıdaları ve hazır yiyecekleri beslenme listenizden çıkarın. Taze sebze ve meyveleri öğünlerinizden eksik etmeyin. Özellikle organik yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Daha çok yürüyün

Yaşadığınız yer, iş hayatınızın yoğunluğu ya da ev işleri yüzünden yürüyüş yapmaya çok imkan bulamıyor olabilirsiniz. Ancak, önünüze çıkan bazı fırsatları değerlendirerek kalori yakımınıza destek olabilirsiniz. Örneğin, asansör kullanmak yerine merdivenleri çıkabilir, arabanızı ofisinizden biraz daha uzak bir mesafeye park edebilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki hareket sayınızı biraz da olsa artırmış olursunuz.

Su için

Yapılan araştırmalara göre yüksek miktarda su içen kişilerin içmeyenlere göre daha hızlı kilo verdikleri ortaya çıkmış. Kilo vermeye çalıştığınız dönemde su içmek bu yüzden çok önemli.

Uykunuzu düzenleyin

Yetersiz uykunun kilo vermedeki olumsuz etkisini biliyor muydunuz? Araştırmalara göre yeteri kadar uyumayan kişiler, yemek yemeye ve kilo almaya daha çok meyilli oluyorlar.

Alkol tüketimine sınır koyun

Alkollü içecekler yüksek oranda 'boş kalori' içerir. Alkol tüketmek yerine su içme alışkanlığınızı artırın ve kilo verme sürecinizi hızlandırın.

Yemeklerinizi evde pişirin

Daha sağlıklı beslenmek ve aşırı kalori alımınının önüne geçmek için yemeklerinizi evde pişirin. Dışarıdan yemek sipariş ettiğinizde seçtiğiniz menü oldukça sağlıklı görünüyor bile olsa içersine konan yağ ve tuz miktarını bilemezsiniz. Bu sebeple, kalori kontrolü yapabilmek için yemeklerinizi evde pişirin.

Spor için arkadaş bulun

Tek başıan spor mekezine gitmenin ve egzersiz yapmak için motive olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu biliyoruz. Ancak spor salonuna yakın bir arkadaşınızla gitmeye karar verirseniz, yanınızda sizi her zaman egzersiz yapmak için teşvik edecek biri olacaktır.

Sebze tüketin

Öğünlerinizde tabağınızın 3/2'sini sebze yemekleri ve salata ile doldurun. Diğer yemeklere göre daha düşük kalorili olan sebze ve salata türleri, öğünlerinizi daha sağlıklı geçirmenize destek olur.

Markette nakit ödeme yapın

Market alışverişiniz esnasında kasaya gitmeden önce tüm reyonları geziyor ve canınızın her istediğini sepete dolduruyorsanız, bu duruma bir engel koymalısınız. Kendinizi abur cubur almaktan alıkoyamıyorsanız, evden çıkmadan önce yanınıza kredi kartı değil, ihtiyacınız olacak kadar nakit para alın. Böylece esktra bir şeyler almadan eve dönmüş olursunuz.

Çorba için

Çorba, düşük kalorili ve tok tutan yemeklerden biridir. İçerisindeki pek çok sebze ve tahıl grubu sizi uzun süre tok tutarken aynı zamanda sağlıklı beslenmenize de destek olur. Çorba pişirirken tek dikkat etmeniz gereken konu, içerisine konulan un, yağ ve krema miktarını sınırlamaktır.

Kahvaltıyı atlamayın

Güne daha zinde başlamak ve öğlene doğru oluşabilecek açlık krizlerinin önüne geçmek için mutlaka sağlıklı bir kahvaltı yapın. Kahvaltı yapmadan güne başlarsanız, gün içinde daha çok acıkacak ve daha fazla şey tüketmek isteyeceksiniz.

Yemeklerinizi baharatlandırın

Yapılan araştırmalara göre kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Kilo verme sürecinizide yemeklerinizi kırmızı biberle tatlandırmayı ihmal etmeyin.

Porsiyonlarınızı ikiye bölün

Her zaman yediğiniz ölçüdeki porsiyonu ikiye bölün. İlk bölümü önce yiyin ve biraz ara verin. Aradan geçen sürede yeterince tok olduğunuzu ve ayırdığınız diğer yemeği yemek istemediğinizi göreceksiniz.

Süt için

Kalsiyumun kilo vermedeki önemli etkisini biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalara göre yarım yağlı süt ve süt ürünlerinin kilo vermeyi hızlandırdığı ortaya koyulmuş.