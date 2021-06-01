Kısa Süreli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün kısa süreli sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, yarın(Çarşamba) parçalı ve az bulutlu olacak, sonraki günler ise genelde açık ve az bulutlu geçecek. Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34 derece; sahillerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; salı ve çarşamba günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.