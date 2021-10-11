Kısa süreli sağanak bekleniyor

Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede Çarşamba günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak ve yer yer kısa süreli sağanak görülecek.

Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede Çarşamba günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak ve yer yer kısa süreli sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ekim döneminde beklenen hava durumuyla ilgili raporuna göre, hava sıcaklığı 30-33 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Hava yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı ve az bulutlu; Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, sonraki günler ise parçalı ve az bulutlu veya açık az bulutlu geçecek.