  • BIST 1.416,070
  • Altın 505,19
  • Dolar 8,9380
  • Euro 10,3350
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Kısa süreli sağanak bekleniyor

» »
Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede Çarşamba günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak ve yer yer kısa süreli sağanak görülecek.
Kısa süreli sağanak bekleniyor

Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede Çarşamba günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak ve yer yer kısa süreli sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ekim döneminde beklenen hava durumuyla ilgili raporuna göre, hava sıcaklığı 30-33 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Hava yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı ve az bulutlu; Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, sonraki günler ise parçalı ve az bulutlu veya açık az bulutlu geçecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamzaoğulları Meclis'ten fotoğraf attı.. "Hükümeti bekliyoruz"11 Ekim 2021 Pazartesi 14:57
  • Tufan Erhürman: “Hükümet” sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor11 Ekim 2021 Pazartesi 14:50
  • Haspolat'ta hırsızlıık11 Ekim 2021 Pazartesi 13:46
  • 40 yaşında ani ölüm11 Ekim 2021 Pazartesi 13:43
  • Manavaoğlu'ndan teknokrat hükümet önerisi11 Ekim 2021 Pazartesi 13:41
  • Denktaş'tan Nisaba destek yok!11 Ekim 2021 Pazartesi 13:40
  • Özdenefe: Tatar uyusun, beklesin, sabah olsun, biraz bilgi toplasın...11 Ekim 2021 Pazartesi 13:39
  • Çocuk yuvasında uyarı grevi11 Ekim 2021 Pazartesi 13:13
  • CTP'den TATAR'a sert eleştiri!11 Ekim 2021 Pazartesi 13:11
  • erken Seçime Doğru..CTP ve UBP konuyu PM’ye taşıyor11 Ekim 2021 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti