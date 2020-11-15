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Kişi başı 3000-3500 dolar paraya KKTC’ye mülteci getiriyorlar

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Kişi başı 3000-3500 dolar paraya KKTC’ye mülteci getiriyorlar
Kişi başı 3000-3500 dolar paraya KKTC’ye mülteci getiriyorlar

Türkiye üzerinde tekne ile KKTC‘ye dolar karşılığı kanunsuz yollardan mülteci nakline dün 14.11.20 tarihinde Suriye uyruklu kişi ile devam edildi. Dün akşam saat 18.30 sıralarında Gazimağusa‘da Akyar sınır kapısı yakınlarına van tipi bir araç ile bırakılan Suriye uyruklu M.A, A.K, A.A, M.Y, İ.A.A, İ.A ve C. M, devriye ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Covid 19 salgın hastalığı nedeniyle ülke sağlığı açısından kendilerine PCR testi yapılarak 7 günlük karantina süresine alınan mültecilerin bugün yapılması gereken tutukluluk temin duruşması iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Zafer Gülşen, 14.11.20 tarihinde saat 18.30 raddelerinde 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Larnaka isimli market önünde zanlıların bir polis ekibi tarafından tespit edilerek alıkonduklarını söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların 14.11.20 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Türkiy üzerinden bilmedikleri bir tekne ile KKTC’ ye bilmedikleri bir yerden giriş yaptıktan sonra yanlarına gelen van tipi bir araç ile alınarak tespit edildikleri yere bırakıldıklarının tespit edilmesiyle tutuklandıklarını belirten tanık polis memuru zanlılara PCR testi yapıldığını ve yasa gereği 7 günlük karantina sürecine alındıklarını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında aranmakta olan bir kişi ve van tipi araç olduğuna dikkat çeken tanık poli zanlılara gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi

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