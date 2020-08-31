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Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada

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Nüfusa Türkiye'deki yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli göçmen de eklendiğinde kişi başına gelir 8 bin 560 dolara iniyor.
Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ikinci çeyrek ekonomik büyümesini değerlendiren Borsa İstanbul eski Başkanı ve Gelecek Partisi yöneticisi İbrahim Turhan, son 4 çeyreğin gayrisafi yurtiçi hasıla toplamının 742,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu tutar, Türkiye nüfusunu oluşturan 83 milyon 150 bin kişe bölündüğünde kişi başına gelirin  8 bin 934 dolara indiği görülüyor.

Nüfusa Türkiye'deki yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli göçmen de eklendiğinde kişi başına gelir 8 bin 560 dolara iniyor.

Wikipedia ise Türkiye'nin 8 bin 957 dolarlık kişi başına gelirle dünyada 70'inci sırada yer aldığı bilgisini veriyor.

"8.500 doların altına inebilir"

İbrahim Turhan, "Kurdaki hareketi de dikkate alınca kişi başına düşen milli gelirin 2020 yılında 8.500 doların altında kalabileceğinden endişe ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

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