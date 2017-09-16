Kişi, Girne’de plansızlığın en büyük zararlarından bir tanesini eğitimin gördü

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne’de plansızlığın en büyük zararlarından bir tanesini eğitimin gördüğünü savunarak, ilçedeki ilk ve orta eğitim kurumlarının çok büyük sorunlarla eğitim vermeye çalıştıklarını iddia e

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne’de plansızlığın en büyük zararlarından bir tanesini eğitimin gördüğünü savunarak, ilçedeki ilk ve orta eğitim kurumlarının çok büyük sorunlarla eğitim vermeye çalıştıklarını iddia etti.

Kişi, sorunları palyatif yöntemlerle çözmenin mümkün olmadığını ifade ederek, geleceğe dair vizyon ve projeksiyonları içeren, eğitim yapılanmasını yeniden organize edecek stratejik bir eğitim planına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kişi yaptığı yazılı açıklamada, CTP Girne İlçesi Eğitim Komitesi’nin 8 Eylül tarihinde eğitimciler, sivil toplum örgütleri ve parti yetkililerinin katılımı ile düzenlediği ‘’ Girne’de Eğitim yapılanması nasıl olmalıdır?” konulu yuvarlak masa toplantısının ön raporunun hazırlandığını, detaylı raporun ilerleyen günlerde kamuoyu ve ilgili sivil toplum örgütleri ile paylaşılacağını belirterek, bazı sonuçlara dikkat çekti.

Artan nüfus ile birlikte okul ihtiyacının da arttığını kaydeden Kişi, kalabalık öğrenci sayılı okul anlayışının terk edilmesi gerektiğini, Girne’de acil olarak 2 ilkokul ve bir ana okula ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kişi, Anafartalar Lisesi’nin bağımsız bir lise olarak yapılandırılarak, turizm ve ticaret alanındaki programları içerecek şekilde çok programlı bir liseye dönüştürülmesinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Girne’de mesleki eğitim ve özel eğitimin yok denecek seviyede olduğunu ileri süren Kişi, Girne Pratik Sanat Okulu bünyesinde açılan Girne Turizm Meslek Lisesi’nin yapılanmasının tekrar gözden geçirilmesi, Girne’nin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim çok programlı lise uygulaması ile birlikte, atıl vaziyette duran OTEM’in de sisteme entegre edilmesinin düşünülmesi ve Girne’de de çıraklık eğitim merkezi açılmasının da düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Karakum'da bulunan 19 öğrencili Özel Eğitim Merkezi ihtiyaçların çok gerisinde olduğunu savunan Kişi, Girne’de ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde 10 civarında seyrettiğini, bu öğrencilerin başta dil olmak üzere ciddi sorunlarla karşılaştıklarını bu nedenle eğitim-öğretim uygulamalarının çok kültürlü anlayışla düzenlenmesi gerektiğini belirtti.