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Kışın az su içmenin vücuda verdiği zararlar nelerdir?

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Suyun sağlığa ve bir çok rahatsızlığı önlemede çok güçlü etkilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte kış mevsiminde az su içerseniz vücudunuza olan zararları.
Kışın az su içmenin vücuda verdiği zararlar nelerdir?

Su cilde olan faydası ve çeşitli hastalıkların önüne geçmede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Şimdi de sizler için neden kış mevsimlerinde sürekli olarak su tüketmeniz gerektiğini ve aksi taktirde kış mevsiminde vücudunuzu susuz bıraktığınızda olacak zararlarını sizler için Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı...

''Kışın hava soğudukça su içme miktarında azalmalar başladı. Günlük 2-2.5 litre su içmediğimiz zamanlarda ;

Sindirim yavaşlar, kabızlık şikayeti artar, kilo vermede yavaşlama, baş ağrısı , unutkanlık , konsantrasyon kaybı, depresyon, kas kramplarında artma, ciltte kuruluk, kaşıntı, erken yaşlanma, nabız hızında artma, kalp çarpıntısı ve ateş ortaya çıkar! Bu kadar zararlı etki saymama rağmen suyu hala içemiyorum diyorsanız… Suyun içine kışın portakal, yazın ise çilek dilimleri ekleyerek tüketmeyi deneyin derim.''

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