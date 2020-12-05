Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincik görüntülendi. Sansargiller familyasının en küçüğü gelinciği fotoğraflamanın çok zor olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, şunları söyledi:

Daha çok yer altında gizlenen ve çok hızlı hareket ettiği için görüntü alınması zor olan gelincik, Pülümür ilçesi kırsalında objektiflere takıldı. Kışın beyaz, yazın kahverengi tona bürünen gelinciğin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.