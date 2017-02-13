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Kışın evinizde tasarruf yapmanın sırlarını açıklıyoruz

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Kışın evinizde tasarruf yapmanın sırlarını açıklıyoruz
Her geçen gün artan faturalar ve sabit kalan gelirinizle yaşamınızı sürdürebilmeniz için yapmanız gereken tek şey tasarruflu yaşamak!

Özellikle kış aylarında çoğalan faturaları düşürmek için birkaç teknik çözüm sunuyoruz.

Bu kış yün battaniye, yorgan , elektrikli battaniye gibi ısıtıcılara ağırlık vermeye çalışın. Eski zamanlarda kullanılan sıcak su torbalarını göz ardı etmeyin.

Evinizde kullandığınız aydınlatmaları yumuşak ve sarı ışık kaynaklı tercih edin.

Yüksek enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanmamaya özen gösterin. Evde mum yada düşük enerjili aydınlatma kullanın.

Bahçe aydınlatması için fener kullanabilirsiniz. Evinizin dış cephesindeki oluk ve boruları gözden geçirin. Ahşap kaplamalarınızı ve tuğlaları kontrol edin.

Kışın balkon ve bahçe musluklarının donmasını önlemlek için suyu ana vanadan kapatın.

Su tanklarını izolasyon kılıflarıyla kaplatın. Sıcak su borularının ısıyı koruması ve enerji tasarrufu için boruları izolasyon kılıfları ile kaplayın.

Evde elektrik prizlerinin kauçuk veya silikon kapaklarıyla yalıtımını sağlayın. Bu şekilde maliyeti düşürebilirsiniz.

Kapı ve pencere altından gelen soğuk hava için yerlere yapı marketlerde satılan oyuncak figürlü kapatıcılardan koyabilirsiniz.

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