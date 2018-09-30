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SON DAKİKALAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

Kışın ilk yağmuru yağdı

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Pazartesi ve salı günü de yağmur var
Kışın ilk yağmuru yağdı

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 29 Eylül – 05 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı zamanla az bulutlu, Perşembe günü açık ve az bulutlu, Cuma günü de az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı yarın ve Pazar günü iç kesimlerde 32-35 derece diğer günlerde 28-31 derece ve sahillerde ise periyot boyunca 27- 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek

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